Астероид 2012 DA14 приближается к Земле: на Урале прошел метеоритный дождь

//Происшествия

15 февраля 2013, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]

Из научной области в практически-опасную превратились в пятницу утром данные о приближении к Земле астероида под названием 2012 DA14, над Уралом прошел метеоритный дождь, были видны вспышки и слышны взрывы.

Блогосфера кипит уже более часа, первые вспышки в небе и взрывы в Свердловской и Челябинской областях были видны и слышны в 7.30 мск, за ними последовали взрывные волны, в некоторых зданиях выбиты стекла, блогеры пишут, что "было очень страшно". По данным некоторых очевидцев, на улицах города ощущалось тепло от небесного тела.

МЧС сообщает, что на Урале прошел метеоритный дождь, пострадавших, как уточняется, нет. Отметим, что после метеоритного дождя в регионе возникли серьезные проблемы с сотовой связью.

Тем временем, к Земле со скоростью 8 км в секунду летит небесное тело диаметром 45 метров - астероид 2012 DA14. НАСА планирует вести он-лайн трансляцию полета метеорита. Минимального расстояния с Землей астероид достигнет в 23.20 мск.