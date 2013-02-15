Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Блогеры: Метеорит упал в Свердловской области, "очень страшно было"

15 февраля 2013, 08:11 [ «Аргументы Недели» ]

Метеорит упал на территории Свердловской области, блогеры пишут, что метеорит упал в 7.30 МСК., по официальным данным, никто не пострадал, так как небесное тело, проходя через верхние слои атмосферы, распалось на несколько частей.
 
По данным источника в ГУМЧС по Челябинской области, в регионе действительно зафиксировано падение объекта, ранее сообщалось, что в небе над Челябинском была видна вспышка, потом последовал взрыв.
 
В блогосфере пишут: "несколько минут назат над нами пролетел МЕТЕОРИТ! такой яркий, муж на улице аж от него тепло почувствовал АПОТОМ КАК БАБАХНУЛО несколько раз… первый первый раз в жизни слышу такие бабахи и такой яркий объект в небе так что читайте новости… сама полезла в инет искать инфу уж ооооооочень страшно было… стекла тряслись когда взрыв был", - написала одна из очевидцев произошедшего (орфография автора сохранена - ред.).
 
Ранее ученые анонсировали информацию, что 15 февраля астероид 2012 DA14 диаметром 45 метров пролетит на минимальном расстоянии от Земли, при этом возможность его падения исключалась.
 
ЕП

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В октябре 2018 года Генпрокуратура Латвии завершила начатый в 2006 году уголовный процесс о возможном участии авиатора Херберта Цукурса в уничтожении евреев. Данный факт…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

СМИ узнали, что актриса Анастасия Заворотнюк в Германии перенесла трепанацию черепа. Во время операции ей удалили опухоль. В Германии Заворотнюк лечилась в апреле и после…

//новости ан

//новости ан

Не все родственники режиссера Федора Бондарчука смогут приехать в Санкт-Петербург на его свадьбу с Паулиной Андреевой. Петербург - родина возлюбленной Бондарчука. Cвадьбу…

Актер и режиссер Кирилл Плетнев знает о новых отношениях бывшей жены Нино Нинидзе. "Это ее жизнь, она — свободный человек", - отреагировал на роман Нино Нинидзе…

//новости ан