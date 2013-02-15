//Происшествия

15 февраля 2013, 08:11 [ «Аргументы Недели» ]

Метеорит упал на территории Свердловской области, блогеры пишут, что метеорит упал в 7.30 МСК., по официальным данным, никто не пострадал, так как небесное тело, проходя через верхние слои атмосферы, распалось на несколько частей.

По данным источника в ГУМЧС по Челябинской области, в регионе действительно зафиксировано падение объекта, ранее сообщалось, что в небе над Челябинском была видна вспышка, потом последовал взрыв.

В блогосфере пишут: "несколько минут назат над нами пролетел МЕТЕОРИТ! такой яркий, муж на улице аж от него тепло почувствовал АПОТОМ КАК БАБАХНУЛО несколько раз… первый первый раз в жизни слышу такие бабахи и такой яркий объект в небе так что читайте новости… сама полезла в инет искать инфу уж ооооооочень страшно было… стекла тряслись когда взрыв был", - написала одна из очевидцев произошедшего (орфография автора сохранена - ред.).