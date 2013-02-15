//Происшествия

15 февраля 2013, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет, возможно, взорвался над Челябинском, вспышка в небе видна и в Екатеринбурге, очевидцы сообщают о взрыве, произошедшем в небе над Челябинском, вспышка в небе неизвестного происхождения видна в Екатеринбурге.

Предполагается, что над Челябинском взорвался самолет, после вспышки взрывная волна выбила в зданиях стекла, идет эвакуация людей из жилых домов, административных зданий, а также детей из школ.