//Происшествия

15 февраля 2013, 07:52 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье электропоезд в четверг коло 18.00 насмерть сбил 10-летнюю школьницу Любу Батуреву у железнодорожной станции Лобня. Ребенок пытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте.

Школьница вышла из пригородной электрички и не стала переходить железодорожные пути по имеющемуся пешеходному мосту. Она спустилась с торца платформы. Из-за стоявшего на 3-м пути поезда Люба не заметила приближающийся экспресс "Москва-Дубна", который следовал по 2-му пути.

Машинист электопоезда применил экстренное торможение, подавал звуковые сигналы. Но девочка не среагировала. Из-за небольшого расстояния предотвратить трагедию не удалось. От полученных травм Люба скончалась.

Напомним, что в настоящее время в Интернете получила широкий общественный резонанс гибель 25-летней супруги журналиста "Коммерсанта-FM" Сергея Соболева, которая попала под скоростную электричку на пешеходном переходе на станции "Салтыковской" в районе Балашихи в Подмосковье.

Пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) сообщила, что Соболева погибла на железной дороге в Подмосковье из-за нарушения правил безопасности и переходе путей при запрещающем сигнале светофора перед близко идущим поездом

Сергей Соболев обвиняет РЖД и администрацию Балашихи в гибели своей жены и десятков других людей.

И.о. губернатора Подмосковья Андрей Воробьёв пообещал, что приедет в Балашиху и лично осмотрит скандальный железнодорожный переезд 20 февраля.

Жители Балашихи в суде будут добиваться от РЖД строительства в Салтыковке пешеходного моста.