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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В якутском поселке Тикси при температуре в -47 люди остались без отопления

15 февраля 2013, 07:25 [ «Аргументы Недели» ]

В якутском поселке Тикси, расположенном на берегу Северного Ледовитого океана, при температуре в -47 люди остались без отопления, нарушено тепло- и водоснабжение в 33 жилых домах (всего 166 квартир).
 
О ситуации в Тикси можно судить по сообщениям блогеров: "Воды холодной нет практически везде, батареи чуть теплые, на улице -47, в школах с сегодняшнего дня вынужденные каникулы, у многих не работает канализация. В квартирах у большинства при включенных обогревателях температура 8-12 градусов. Веерное отключение света."
 
"Лопаются радиаторы в квартирах. Даже, если дадут тепло, не избежать огромных проблем. Люди вместо себя обогревают радиаторы, чтобы как-то сохранить их!!!", - пишут в блогосфере.
 
Местные Интернет-СМИ пишут, что авария в поселке Тикси Булунского района Якутии произошла 6-го февраля, а сегодня утром стало известно, что из-за ухудшающейся ситуации глава администрации Булунского района Константин Шахурдин ввел на территории района режим повышенной готовности.
ЕП

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