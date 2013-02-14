НАК сообщил о убитых 6 боевиках под Хасавюртом

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14 февраля 2013, 22:20 [«Аргументы Недели. Северный Кавказ», Хатима Нисредова, Махачкала ]

Фото www.news.rufox.ru

Шесть боевиков убиты сегодня под Хасавюртом в результате спецоперации, сообщает Информационный центр Национального антитеррористического комитета. Бой с членами незаконных бандформирований длился несколько часов в лесном массиве.

Силами республиканских подразделений органов ФСБ и МВД России проводился комплекс активных оперативно-розыскных и поисковых мероприятий, направленных на установление организаторов, а также лиц, причастных к подрыву автомобиля сегодня, 14 февраля, на посту ДПС на въезде в Хасавюрте.

В результате данных мероприятий в лесистой местности в окрестностях города примерно в одном километре от места совершения теракта был обнаружен блиндаж, в котором находилась вооруженная группа членов хасавюртовской банды.

Решением руководителя оперативного штаба прилегающая местность была блокирована, бандитам было предложено сдаться. Однако преступники отказались вступать в переговоры и открыли огонь по сотрудникам спецподразделений.

В результате боестолкновения, которое длилось несколько часов, шестеро бандитов были нейтрализованы. Их личности устанавливаются.

Не удалось избежать потерь среди сотрудников правоохранительных органов – смертельное ранение получил военнослужащий внутренних войск. В настоящее время специалисты-взрывотехники ФСБ приступили к осмотру места боестолкновения. В прилегающем районе осуществляются дальнейшие оперативно-поисковые мероприятия.

«АН-онлайн» сообщали, что сегодня рано утром на посту ДПС в Хасавюртовском районе террорист-смертник подорвал себя в машине. В результате погибли 4 человека, шестеро получили ранения.