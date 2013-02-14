В Петербурге мужчина устроил стрельбу на набережной канала Грибоедова

//Происшествия

14 февраля 2013, 21:10 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

В Петербурге в четверг около 15:00 мужчина открыл огонь по офису фирмы «Ленсвет» возле дома № 78 на набережной канала Грибоедова и после застрелился. По некоторым данным, погибший - бизнесмен, является директором ООО «Строительная компания «Луч». Мужчина оставил предсмертную записку.

Как стало известно «Фонтанке», бизнесмен застрелился из охотничьего ружбя «Сайга».

По словам очевидцев, прежде чем выстрелить в себя, Григорий Хибовский несколько раз выстрелил через канал по направлению дома 78, где располагается ГУП «Ленсвет». Именно с этим предприятием его строительная фирма заключала договоры.

По данным оперативников, нестандартная предсмертная записка действительно скорее похожа на заявление о преступлении.

В ней подробно расписаны бизнес-отношения ООО с «Ленсветом». Якобы предприниматель указал, что давно сотрудничал с ГУПом и нормальную работу будто бы приходилось дополнительно стимулировать.