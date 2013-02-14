Девушка, похищенная из психбольницы, добровольно сдалась полиции

//Происшествия

14 февраля 2013, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]

Представитель пресс-службы московского ГУ МВД сообщил о том, что пациентка психиатрической клиники, похищенная во вторник, добровольно явилась в полицию. Девушку в полиции сопровождали ее молодой человек и адвокат. В настоящее время их опрашивает участковый.

Предполагаемый похититель - молодой человек девушки.

"АН" сообщали, что по некоторым данным, Анна Павленкова попала в клинику с психозом, вероятно, принудительно – если ярко выраженное расстройство сопровождается агрессивным поведением и человек опасен для окружающих. Соседи отмечают, что из квартиры Павленковой нередко доносились ругань и громкий топот.

Следственный комитет Российской Федерации проводит проверку по факту побега женщины из психоневрологической больницы в Восточном административном округе Москвы.