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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Девушка, похищенная из психбольницы, добровольно сдалась полиции

14 февраля 2013, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]

Представитель пресс-службы московского ГУ МВД сообщил о том, что пациентка психиатрической клиники, похищенная во вторник, добровольно явилась в полицию. Девушку в полиции сопровождали ее молодой человек и адвокат. В настоящее время их опрашивает участковый.

Предполагаемый похититель - молодой человек девушки.

"АН" сообщали, что по некоторым данным, Анна Павленкова попала в клинику с психозом, вероятно, принудительно – если ярко выраженное расстройство сопровождается агрессивным поведением и человек опасен для окружающих. Соседи отмечают, что из квартиры Павленковой нередко доносились ругань и громкий топот.

Следственный комитет Российской Федерации проводит проверку по факту побега женщины из психоневрологической больницы в Восточном административном округе Москвы.

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