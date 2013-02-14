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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Авария на железнодорожном переезде Москва - Ступино: погибли два человека

14 февраля 2013, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]

Авария произошла в четверг вечером  на железнодорожном переезде Москва - Ступино, в результате которой погибли два человека. Электричка "Москва-Ступино" на переезде "94 километр" столкнулась с легковым автомобилем "ВАЗ-2106".

Задержек в движении поездов нет на этом направлении нет. Все подробности происшествия  уточняются. 

Исполняющий обязанности губернатора Подмосковья Андрей Воробьев приедет 20 февраля  в Балашиху и проконтролирует железнодорожный переезд, где под колесами электропоезда недавно погибла молодая женщина - жена журналиста Сергея Соболева.

ИЧ

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