Авария на железнодорожном переезде Москва - Ступино: погибли два человека

//Происшествия

14 февраля 2013, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]

Авария произошла в четверг вечером на железнодорожном переезде Москва - Ступино, в результате которой погибли два человека. Электричка "Москва-Ступино" на переезде "94 километр" столкнулась с легковым автомобилем "ВАЗ-2106".

Задержек в движении поездов нет на этом направлении нет. Все подробности происшествия уточняются.

Исполняющий обязанности губернатора Подмосковья Андрей Воробьев приедет 20 февраля в Балашиху и проконтролирует железнодорожный переезд, где под колесами электропоезда недавно погибла молодая женщина - жена журналиста Сергея Соболева.