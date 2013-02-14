Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Якутии произошло землетрясение магнитудой 6,9

14 февраля 2013, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]

В Якутии в четверг в 17:13 мск зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. По данным Геологической службы США, подземный толчок был зафиксирован в точке, находящейся в 389 километрах к востоку от Верхоянска и 340 километрах к северу от Усть-Неры. Очаг землетрясения находился на глубине 9 километров.

В Якутске подземные толчки не ощущались. По данным регионального управления МЧС, информация по районам республики уточняется, передает РИА Новости.

Напомним, в конце прошлого года МЧС сообщало, что в 2013 году возможны мощные землетрясения на российском Дальнем Востоке. Эксперты не исключают, что подземные толчки могут вызвать цунами высотой до пяти-восьми метров. ЧС могут возникнуть на Сахалине, Южных и Северных Курилах и юге Камчатки, в районе Камчатского залива и Камчатского пролива.

ИЧ

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

В СССР в свое время подготовили «сумасшедший» план по уничтожению авианосцев, имеющихся на вооружении Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, опубликованном на страницах американской прессы.

В СССР в свое время подготовили «сумасшедший» план по уничтожению авианосцев, имеющихся на вооружении Соединенных Штатов…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Делегация Чехии в составе четырех человек побывала в Крыму. Представители чешской делегации обсуждали с крымскими властями организацию туристических групповых поездок…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан