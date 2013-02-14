В Якутии произошло землетрясение магнитудой 6,9

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14 февраля 2013, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]

В Якутии в четверг в 17:13 мск зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. По данным Геологической службы США, подземный толчок был зафиксирован в точке, находящейся в 389 километрах к востоку от Верхоянска и 340 километрах к северу от Усть-Неры. Очаг землетрясения находился на глубине 9 километров.

В Якутске подземные толчки не ощущались. По данным регионального управления МЧС, информация по районам республики уточняется, передает РИА Новости.

Напомним, в конце прошлого года МЧС сообщало, что в 2013 году возможны мощные землетрясения на российском Дальнем Востоке. Эксперты не исключают, что подземные толчки могут вызвать цунами высотой до пяти-восьми метров. ЧС могут возникнуть на Сахалине, Южных и Северных Курилах и юге Камчатки, в районе Камчатского залива и Камчатского пролива.