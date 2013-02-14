На борту лайнера Triumph, дрейфующего в Мексиканском заливе, есть россияне

//Происшествия

14 февраля 2013, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

На борту круизного лайнера "Carnival Triumph", дрейфующего несколько дней в Мексиканском заливе, находятся двое граждан России. В консульство России в американском городе Хьюстон заявила россиянка о том, что на борту "Triumph" находится ее мать с подругой.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина пояснила, что женщины самостоятельно приобретали путевки в круиз, передает Business FM. Тюрина заверила, что на этом лайнере не находилось ни одного россиянина, купившего путевку через туроператоров.

Сейчас лайнер Triumph тянут в порт Мобил, штат Алабама.

По уточненным данным, на борту Carnival Triumph находятся 3143 пассажира и 1086 членов экипажа.

В результате пожара в воскресенье вышли из строя двигатели в машинном отделении огромного лайнера. С огнем справилась система автоматического пожаротушения. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В каютах очень душно. Не работала вентиляция и туалеты. Не хватает еды и воды.

Как ожидается, судно прибудет в американский порт в четверг вечером. А в пятницу пассажиры будут доставлены в Хьюстон, штат Техас, чартерными авиарейсами.

Компания Carnival Cruise Lines уже пообещала туристам выплатить компенсацию за испорченный отдых и отправить по домам за свой счет.