В Волгограде умерла девочка, поперхнувшись едой

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14 февраля 2013, 18:27 [«Аргументы Недели. Волгоград», Сергей Зарубин, Волгоград ]

Фото www.daler.ru

Накануне вечером в больнице Ново-Николаевского района Волгоградской области умерла полуторагодовалая малышка, клиническая смерть которой наступила после того, как она поперхнулась хлебной соломкой. Ребенок был доставлен в медучреждение в коме. Врачи, подключив девочку к аппарату искусственной вентиляции легких, до последнего пытались ее спасти.

«Малышка подавилась, когда ела хлебную соломку. Частица твердой пищи каким-то невероятным образом перекрыла дыхательные пути девочки. Врачи «скорой» провели реанимационные действия, но мозг ребенка уже был мертв. Когда малышку доставили в больницу, медики констатировали клиническую смерть», - рассказал «АН-онлайн» следователь Урюпинского МрСО СУ СКР по области Валентин Нюдлеев.

Однако маленький организм прожил еще две недели, прежде чем наступила биологическая смерть. По факту смерти девочки проводится проверка.