Воробьев проинспектирует ж/д переезд в Балашихе на ст. «Салтыковская»

//Происшествия

14 февраля 2013, 18:34 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Исполняющий обязанности губернатора Подмосковья Андрей Воробьев приедет в Балашиху и проконтролирует железнодорожный переезд, где под колесами электропоезда недавно погибла молодая женщина - жена журналиста Сергея Соболева.

Воробьев в четверг на встрече с журналистами сообщил о намерении съездить в подмосковную Балашиху 20 февраля и на месте разобраться в ситуации. По словам местных жителей, только за последнее время на переезде погибли три человека.

Журналист радио «Коммерсантъ FM» Сергей Соболев будет подавать в суд по делу о смерти его жены Елены 18 января под скоростной электричкой в районе Балашихи. Документы находятся в транспортной прокуратуре. Женщина было всего 25 лет.

Пресс-служба Московской железной дороги уже заявила, что женщина погибла из-за нарушения правил безопасности и переходе путей при запрещающем сигнале светофора перед близко идущим поездом.

Соболев написал у себя на Facebook обращение к главе ОАО «РЖД» Владимиру Якунину. Он просит главного железнодорожника посетить станцию «Салтыковская» в Балашихе, где погибла его супруга и множество других людей.