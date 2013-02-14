По подозрению в вымогательстве задержан первый мэр Рязани

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14 февраля 2013, 16:04 [«Аргументы Недели. Рязань», Александр Назаров, Рязань ]

Как сообщает сайт Следственного комитета по Рязанской области, по подозрению в вымогательстве крупной денежной суммы задержаны экс-мэр Рязани (мэр Рязани с 1991 по 1994 годы), учредитель одной из региональных газет Валерий Рюмин, а также депутат Варсковского сельского поселения Рязанского района Сергей Панин.

По версии следствия, с января по февраль 2013 года в Рязани Панин и Рюмин требовали «от должностного лица» передать им денежные средства в размере 3 миллионов рублей, угрожая, в случае отказа, распространить в своей газете позорящие сведения о, якобы, имевшем место незаконном использовании должностного положения, а также неэтичном поведении.

По предварительным данным, денежные средства вымогались у Председателя Рязанской областной Думы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадия Фомина. Передачу денежных средств контролировали оперативники, которые сразу же после получения денег задержали депутата С. Панина, а позднее и В. Рюмина.

Сейчас в отношении них отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Рязанской области возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере).

В настоящее время проводятся следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Потерпевший по этому делу Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин на данный момент находится в отпуске и не может прокомментировать ситуацию.