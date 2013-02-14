СК задержал активного участника массовых беспорядков на фестивале «Торнадо»

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14 февраля 2013, 14:47 [«Аргументы Недели. Челябинск», Олег Павлов, Москва ]

Фото www.region-uu.ru

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Уральскому федеральному округу задержало подозреваемого в участии в массовых беспорядках на фестивале «Торнадо» под Челябинском, сообщил «АН-онлайн» официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

Сегодня в съёмной квартире в городе Челябинске задержан ранее судимый Игорь Стригунов, 1983 года рождения, подозреваемый в активном участии в массовых беспорядках, произошедших во время рок-фестиваля. В ближайшее время следствие планирует предъявить Стригунову обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), и инициировать избрание в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела и установление причастности иных лиц к нападению на посетителей рок-фестиваля «Торнадо» 29 августа 2010г. продолжается. Ранее по уголовному делу о массовых беспорядках на рок-фестивале «Торнадо» к уголовной ответственности было привлечено 13 человек. В июле 2012 года Челябинским областным судом все они осуждены к длительным срокам лишения свободы.