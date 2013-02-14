МЧС: Альпинист из Польши сорвался со скалы Пастухова на Эльбрусе

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14 февраля 2013, 13:43 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]

Фото ГУ МЧС по КБР с сайта www.07.mchs.gov.ru

В Кабардино-Балкарии в четверг спасатели Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС России нашли сорвавшегося со скалы Пастухова альпиниста из Польши. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

В настоящее время спасатели спустили пострадавшего альпиниста вниз в поселок Терскол и передали специалистам Медицины катастроф.

В 08.25 14.02.2013 г. на пульт оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по КБР поступила информация об обрыве со скалы туриста из Польши.

Группа была зарегистрирована в Эльбрусском поисково-спасательном отряде 11.02.2013г. Срыв одного из участников группы произошел в районе "Скалы Пастухова" на высоте примерно 4800 метров.

По словам старшего группы, пострадавший находится в сознании.

В 09.06 на место происшествия выдвинулась группа Эльбрусского поисково-спасательного отряда, в составе 8 человек и 1 единицы техники. К полудню альпиниста нашли, он в сознании.