На Финском заливе пропал актер сериала «Бедная Настя» Алексей Осипов

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14 февраля 2013, 12:29 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

kinoexpert.ru

Под Петербургом разыскивают киноактера Алексея Осипова. Как сообщает «Оперативное прикрытие», в полицию о его пропаже заявила супруга.

Женщина рассказала, что 13 февраля они с Алексеем на «Лексусе» отправились в город Ломоносов. Около половины четвертого, они свернули с Приморского шоссе и вышли на лед Финского залива в районе фарватера. Женщина быстро вернулась в машину, а Алексей остался полюбоваться природой. Его не было до восьми часов вечера. На окрики не отвечал. По телефону дозвониться до мужа женщина тоже не смогла. - Я сначала съездила домой, мало ли, вдруг он вернулся на попутке, - рассказала полицейским встревоженная супруга. – Но его и там не было.

Спасатели сообщают, что в тот день в районе фарватера откололась льдина. С обломка сняли шестидесятилетний рыбак. Других людей не обнаружили. Алексею Осипову 18 февраля исполнится 38 лет. Родился актер в Ленинграде. Окончил он актерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (мастерская Льва Додина). В кино снимается с 2001 года. Зрителям он известен по роле в сериале «Бедная Настя». Снялся Осипов еще в сериалах «Двое из ларца», «Морские дьяволы-3». В его биографии также роли в мелодраме «Всегда говори всегда», «Дубля не будет», «Коммуналка», «Очкарик». Исполнял еще роль оперуполномоченного убойного отдела Ивана Титова в сериале «Товарищи полицейские. пишет КП.