В Волгограде начало Дня Святого Валентина отмечено самоубийствами влюбленных

//Происшествия

14 февраля 2013, 12:08 [«Аргументы Недели. Волгоград», Сергей Зарубин, Волгоград ]

Фото www.volfoto.ru

Сообщениями о двух самоубийствах влюбленных начался День Святого Валентино в Волгограде. В областном центре и Новой Анне молодые люди нашли свою смерть на мосту. Страшную находку обнаружили под Астраханским мостом в центре Волгограда.

Предположительно около 8 часов утра парень перелез через ограждение и спрыгнул вниз.Как сообщили «АН-онлайн» в следственном отделе по Центральному району Волгограда, несчастный скончался на месте. В настоящее время территория оцеплена.

Что толкнуло молодого человека на этот шаг, пока не ясно. Уход из жизни в День влюбленных символичен. Не исключено, что самоубийство может быть связано с проблемами в отношениях с противоположным полом.

Похожие трагические события развернулись и накануне поздно вечером в городе Новоаннинске. Мама двоих детей получила права и решила отметить это событие. Однако ее молодому человеку категорически не понравилось, что дама сердца начала праздновать без него. Закончив работу, он принялся искать ее по всему городу. Даже у местного участкового спрашивал адрес какого-то дома.

«Все, что известно на данный момент, так это то, что парень все-таки разыскал подругу. Они поговорили по телефону всего 10 минут, которые, видимо, и оказались роковыми, - рассказал «АН-онлайн» следователь Новоаннинского МрСО СУ СКР по региону Сергей Провоторов. - После этого молодой человек бросился к мосточку через маленькую речку Перевозинка, стянул с себя ремень и обмотал его вокруг шеи».

Девушка бросилась за ним - она пыталась вытащить любимого из петли, но ремень только туже затягивался на его горле. Он так и скончался у нее на руках, пока она, обливаясь слезами, ждала приезда скорой и полиции.