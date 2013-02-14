У разбившегося Ан-24 один двигатель горел, другой - дымил. ВИДЕО

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14 февраля 2013, 09:58 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

Кадр Первого канала.

Возгорание правого двигателя и задымление в левом наблюдали пилоты самолета Ан-24 компании "Южные авиалинии", потерпевшего аварию под Донецком. Об этом в эфире украинского "Пятого канала" сообщил один из членов экипажа.



Лайнер Одесса-Донецк совершил аварийную посадку под Донецком накануне вечером, после чего загорелся. По данным государственной службы по ЧС, самолёт перевернулся и разломился пополам. На борту находились 50 человек, из них восемь - члены экипажа.

По последним данным семь человек погибли. Пострадали шестеро.



Большинство пассажиров летели на матч 1/8-ой финала Лиги чемпионов между донецким "Шахтёром"и дортмундской "Боруссией".

Официальных версий катастрофы пока нет. На месте работает специально созданная комиссия во главе с вице-премьером Украины. Из Киева в Донецк уже прибыли руководители Госавиации. Первые данные о результатах расследования планируют огласить в 11 часов по московскому времени. По факту крушения Ан-24 уже возбуждено уголовное дело.