МВД Дагестана озвучило имена погибших в Хасавюрте от взрыва. ВИДЕО

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14 февраля 2013, 09:47 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]

Фото с сайта 05.mvd.ru

В Дагестане усилены меры безопасности в связи с прогремевшим, как писали "АН", утром четверга взрывом в Хасавюрте. Перекрыты въезды и выезды из города, осуществляется досмотр транспорта.

Полиция республики переведена на усиленный вариант несения службы. Ведется поиск лиц, осуществлявших подготовку теракта в Хасавюрте, сообщили в республиканском МВД.



Взрыв на посту ДПС на окраине Хасавюрта прогремел в пять утра, в момент, когда сотрудники остановили для досмотра автомобиль "Лада Приора". В результате погибли трое сотрудников полиции из Вологодской области:

- прапорщик полиции Солодягин Сергей Владимирович, 1973г.р.;

- старший сержант полиции Онькин Александр Сергеевич, 1987г.р.;

-старший сержант полиции Дмитриев Денис Иванович, 1988г.р.

Шестеро полицейских получили ранения, еще один числится пропавшим без вести.



Атаку на пост полиции осуществил террорист-самоубийца. На месте взрыва образовалась воронка глубиной полтора и диаметром четыре метра. Мощность взрывного устройства устанавливается.

Благодаря бдительности сотрудников полиции был предотвращен теракт, в котором могли пострадать мирные жители, подчеркивают в МВД по Республике Дагестан.