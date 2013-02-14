Причиной схода грузовых вагонов в Хабаровском крае называют сползание груза

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14 февраля 2013, 09:15 [«Аргументы Недели. Хабаровск», Михаил Анисимов, Хабаровск ]

Фото УТ МВД ДВФО

Предварительной причиной сходов пяти вагонов на железной дороге в Хабаровском крае называют сползание груза на пути. Об этом корреспонденту «АН-онлайн» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Инцидент произошел сегодня в 01.05 московского времени на перегоне ст.Алонка-ст.Стланник, на 3236 км Дальневосточной железной дороги. Грузовой состав из 14 вагонов перевозил оборудование для стрелочных переездов по маршруту «Февральск – Новый Ургал». Пострадавших и погибших нет. Железнодорожное полотно не повреждено, но движение на несколько часов было приостановлено. В частности, с графика сбился пассажирский поезд №363 Комсомольск-на-Амуре – Тында. Но никакой паники и недовольства среди пассажиров не было.

К месту ЧП со станций Новый Ургал Верхнебуреинского района Хабаровского края и п. Февральск Амурской области были направлены 2 аварийных поезда. Туда же прибыла оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Всего к ликвидации последствий происшествия было привлечено 69 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России - 18 человек и 1 единица техники. Сейчас движение восстановлено в обе стороны.