Смертник подорвал себя на полицейском посту в Дагестане

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14 февраля 2013, 09:05 [«Аргументы Недели. Северный Кавказ», Хатима Нисредова, Махачкала ]

Фото www.fedpress.ru

Сегодня рано утром, около 5 часов, на въездном посту дагестанского города Хасавюрта прогремел взрыв. По предварительным данным, три человека погибло, один считается пропавшим безвести, шесть человек ранены.

Взрыв произошел в тот момент, когда сотрудники полиции, заметив подозрительный автомобиль, остановили его для проверки. Предполагается, что это был смертник. «По предварительным данным, трое погибших, есть раненные. Подробности выясняются», - сообщает представитель силовых структур.

На данный момент на месте работает следственная группа, подробности происшествия устанавливаются. Возможно, таким образом был предотвращен планируемый теракт.