Женщина с ребенком на ходу выпали из маршрутки в Омске

//Происшествия

14 февраля 2013, 08:53 [ «Аргументы Недели. Омск» ]

Фото с сайта www.gibdd55.ru

В Омске женщина с ребенком выпала из маршрутки во время движения по улице Богдана Хмльницкого. В момент, когда "Газель" с десятью пассажирами в салоне начала поворачивать налево, самопроизвольно открылась дверь.

Сидевшие спиной к водителю 25-летняя женщина и ее 4-летний ребенок выпали на проезжую часть.

Пострадавшие с травмами были госпитализированы. После осмотра женщину ее сына отпустили домой.

Управление ГИБДД полиции УМВД России по Омской области отмечает, что водитель маршрутки был трезв, транспортное средство эксплуатировалось с неисправностями, при которых в соответствии с Правилами дорожного движения запрещена эксплуатация. На осях автомобиля были установлены покрышки с разным рисунком протектора. На задней оси - значительно изношены.

Для принятия действенных мер к индивидуальному предпринимателю - владельцу "Газели" - информация направлена в прокуратуру города Омска и Управление государственного автодорожного надзора по Омской области.

Проверка продолжается.