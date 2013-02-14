Произошел сход с рельсов 5 грузовых вагонов в Хабаровском крае

//Происшествия

14 февраля 2013, 08:24 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото с сайта www.27.mchs.gov.ru

В Верхнебуреинском районе в ночь на четверг произошел сход пяти грузовых вагонов на перегоне Алонка – Стланник. Через пять часов движение пассажирских поездов на аварийном участке железнодорожного полотна было восстановлено.

Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Хабаровского главка МЧС России.

К ликвидации происшествия привлекалось два ремонтно-восстановительных поезда, 69 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 18 человек и 1 единица техники.