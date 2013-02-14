Произошел сход с рельсов 5 грузовых вагонов в Хабаровском крае
14 февраля 2013, 08:24 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В Верхнебуреинском районе в ночь на четверг произошел сход пяти грузовых вагонов на перегоне Алонка – Стланник. Через пять часов движение пассажирских поездов на аварийном участке железнодорожного полотна было восстановлено.
Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Хабаровского главка МЧС России.
К ликвидации происшествия привлекалось два ремонтно-восстановительных поезда, 69 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 18 человек и 1 единица техники.
ЛБ