В упавшем самолете было много известных одесских бизнесменов и политиков

//Происшествия

13 февраля 2013, 23:24 [ «Аргументы Недели» ]

При аварийной посадке самолета Ан-24 под Донецком погибли четыре человека, число жертв может вырасти, судьба двоих пассажиров выясняется, сообщают в управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Большинство пассажиров, находившихся на борту аварийного самолета, летели из Одессы в Донецк на матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Шахтером» (Донецк) и «Боруссей» (Дортмунд).

Одесский сайт Думская.net сообщает, что среди пассажиров было много известных одесских бизнесменов и политиков, а также несколько представителей судебной власти.

Ранее «АН» сообщали: Самолет Ан-24 из Одессы совершил аварийную посадку под Донецком, после чего загорелся. В настоящий момент пожар ликвидирован, на месте работают спасатели.



