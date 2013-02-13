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//Происшествия

В упавшем самолете было много известных одесских бизнесменов и политиков

13 февраля 2013, 23:24 [ «Аргументы Недели» ]

В упавшем самолете было много известных одесских бизнесменов и политиков

При аварийной посадке самолета Ан-24 под Донецком погибли четыре человека, число жертв может вырасти, судьба двоих пассажиров выясняется, сообщают в управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

 Большинство пассажиров, находившихся на борту аварийного самолета, летели из Одессы в Донецк на матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Шахтером» (Донецк) и «Боруссей» (Дортмунд).
Одесский сайт Думская.net сообщает, что среди пассажиров было много известных одесских бизнесменов и политиков, а также несколько представителей судебной власти.
  Ранее «АН» сообщали: Самолет Ан-24 из Одессы совершил аварийную посадку под Донецком, после чего загорелся. В настоящий момент пожар ликвидирован, на месте работают спасатели.

НС

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