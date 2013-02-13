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//Происшествия

В Донецке упал самолет. Есть погибшие

13 февраля 2013, 22:23 [ «Аргументы Недели» ]

В Донецке упал самолет. Есть погибшие
фото с сайта donetskie.com

Самолет Ан-24 из Одессы совершил аварийную посадку под Донецком, после чего загорелся. В настоящий момент пожар ликвидирован, на месте работают спасатели. Всего на борту было около 40 человек.

 По одним данным, погиб один пассажир, информация еще по двум уточняется. По другим – погибли два пассажира.
По предварительным данным, самолет «Южных авиалиний» при совершении аварийной посадки выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего перевернулся,  разломался и возник пожар.

За пассажирами приехал автобус и увез всех в аэропорт, где дежурят «скорые».

НС

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