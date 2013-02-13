В Дагестане раскрыто зверское убийство детей

Подозреваемый в убийстве двух сыновей полицейского в дагестанском поселке Белиджи задержан. По сообщению СКР по Дагестану, это 22-летний житель села Рубас Дербентского района. Он задержан и дает показания, устанавливаются детали преступления, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Дагестану.

Напомним, что преступление было совершено в поселке Белиджи Дербентского района, когда сотрудник правоохранительных органов вместе с супругой, вернувшись из гостей домой, обнаружили тела двух сыновей с ножевыми ранениями.

Мальчики 9 и 11 лет находились дома одни. Неизвестные проникли на территорию домовладения. И, как стало известно в ходе оперативно-следственных мероприятий, из дома были похищены 40 тыс. рублей и шкатулка с золотыми изделиями.