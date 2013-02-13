В столичной подземке произошла авария

В среду на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена на станции метро "Полянка" произошла авария. Движение поездов в сторону станции "Алтуфьево" было нарушено с 14.50. Об этом сегодня сообщили по телефону "горячей линии" столичной подземки.

Сотрудник столичного метрополитена подтвердил информацию об аварии, но успокоил, что "сейчас поезда ходят в нормальном режиме", движение поездов на линии уже восстановлено, передают интернет-СМИ.