В одном из детских домов Рязани погиб 4-летний ребенок

Как сообщает следственное управление следственного комитета России по Рязанской области, против воспитательницы ОГБОУ «Солотчинский детский дом» возбуждено уголовное дело. Женщина подозревается в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, воспитательница вечером 12 февраля, наполнив ванну водой, оставила в ней 4-летнего воспитанника детского дома одного. Через некоторое время мальчик был обнаружен уже без признаков жизни.

Воспитательница работает в детдоме 30 лет, а в 2009 году была награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ «За значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, большой личный вклад в практическую подготовку учащихся и воспитанников».

Сейчас в детском доме проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия. По сообщению пресс-службы регионального Правительства, по факту гибели ребенка в Солотчинском детском доме для детей-сирот Правительством Рязанской области создана специальная рабочая группа.

Решение о её создании было принято на совещании, которое провел вице-губернатор Сергей Филимонов. Рабочую группу возглавила заместитель Председателя Правительства области Елена Царева, в состав вошли руководители профильных министерств и ведомств региона, а также Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина.

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев распорядился провести служебное расследование несчастного случая. Чиновникам поручено выяснить все обстоятельства и «глубоко проанализировать причины произошедшего».