В Рязани автомобиль провалился в вырытый на дороге котлован

Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области, накануне вечером на ул. Станкозаводской в Рязани ВАЗ-2110 провалился в вырытый на дороге котлован.

Работы на данном участке проезжей части проводил Водоканал. По официальным данным, место проведения работ было обозначено пластиковыми ограждениями. Водитель, ехавший на ВАЗ-2110, не сумел вовремя заметить препятствие на дороге, вследствие чего автомобиль провалился в котлован, а управлявший им 25-летний молодой человек с различными травмами доставлен в Областную клиническую больницу.

В то же время, очевидцы произошедшего говорят, что на месте работ отсутствовали необходимые технические средства организации дорожного движения. По данному происшествию проводится проверка.