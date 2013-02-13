Мордовские пенсионеры продолжают верить в грядущий обмен денег

Вера пенсионеров в предстоящий обмен денег приводит к плачевным результатам – пожилые люди страдают от мошенников и теряют крупные суммы денег. Очередной факт мошенничества, в результате которого пострадала пожилая женщина, зарегистрирован в Мордовии. Сумма, которой лишилась пенсионерка – одна из крупнейших за последние годы: 240 тысяч рублей.

Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе республиканского МВД, преступление зафиксировано во втором по значению городе региона – Рузаевке. В полдень в квартиру, в которой проживает 86-летняя женщина, пришли две незнакомки. Они представились сотрудницами почтового отделения, через которое хозяйка дома получает пенсию и сообщили ей, что начался очередной обмен денег и они обходят квартиры своих клиентов, помогая пожилым людям прямо на месте обменять старые купюры на новые.

Пенсионерка с радостью согласилась принять услуги «почтовиков» и отдала им всю хранившуюся у нее дома наличность – 240 тысяч рублей. Взамен она получила пачку новеньких пятитысячных купюр. Лишь после ухода женщин хозяйка решила более внимательно разглядеть полученные банкноты, чтобы разобраться, чем же они отличаются от старых, и только тут обнаружила, что в руках у нее бумажки «банка приколов». Пенсионерка незамедлительно позвонила в Дежурную часть местного отдела полиции, однако поймать мошенниц по «горячим следам» не удалось. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Как отмечают сотрудники полиции, псевдобанкнонты «банка приколов» сейчас фигурируют едва ли не в каждом уголовном деле, связанным с мошенничеством в отношении пожилых людей. Профилактическая работа, которую с пенсионерами ведут и полицейские, и социальные и почтовые работники, и ветеранские организации пока не имеют должного эффекта: пожилые люди очень доверчивы и верят проходимцам и мошенникам, сообщающим им о предстоящей очередной денежной реформе и предлагающим свои «услуги» по обмену денег.