СК завершил расследование по делу о взрыве на шахте «Ульяновская»

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела о произошедшем в марте 2007 года взрыве на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области, повлекшем гибель находившихся в подземных выработках 110 человек.

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела о взрыве в шахте «Ульяновская» в Кемеровской области в 2007г. Директора шахты, начальника смены, механика и трёх слесарей обвиняют в нарушении техники безопасности, а еще трёх человек – в халатности, сообщил «АН-онлайн» официальный представитель СК Владимир Маркин.

Днем 19 марта 2007 года в подземных выработках шахты, расположенных в Новокузнецком районе Кемеровской области, при добыче угля произошел взрыв метановоздушной смеси и угольной пыли. Находившиеся под землей 110 человек погибли от взрывных травм, термических ожогов и отравления окисью углерода, 7 работников получили телесные повреждения различной степени тяжести. Компании «Южкузбассуголь» причинен ущерб на сумму более 616 миллионов рублей.

Авария явилась следствием того, что для выполнения плана добычи угля руководители шахты с июня 2006 года до момента взрыва игнорировали требования безопасности при ведении горных работ. Работавшие в подземных выработках из-за угроз увольнения или снижения размера премий продолжали добычу, несмотря на повсеместное наличие взрывоопасной концентрации метана и угольной пыли.

Установлено, что на шахте работала приобретенная в Великобритании аппаратура аэрогазового контроля, которая при превышении допустимой концентрации метана в подземных выработках должна была автоматически отключать электромеханизмы во избежание взрыва. Чтобы воспрепятствовать аварийным отключениям, по указаниям директора шахты Функа, главного инженера Прокопьева, начальника участка вентиляции и техники безопасности Королева, других руководителей, с целью добычи большего количества угля, их подчиненные вносили неисправности в проводные сети системы защиты, устанавливая различные приспособления, которые не позволяли автоматически остановить работу техники под землей, вносили изменения в программное компьютерное обеспечение аппаратуры для сокрытия загазованности, не вносили в журналы записи об опасной концентрации метана и не сообщали об имевшихся нарушениях в органы горнотехнического надзора.

Взрыв и столь тяжкие последствия произошли также вследствие того, что руководитель и сотрудники Куйбышевского горнотехнического отдела управления Ростехнадзора по Кемеровской области Слепцов, Костромин и Дмитриев не осуществляли надлежащий государственный горный надзор за соблюдением требований безопасности на этом подконтрольном им опасном производственном объекте, своевременно не пресекли перечисленные нарушения требований безопасности, а также правил по борьбе с угольной пылью, концентрация которой была настолько высока, что позволила распространиться взрывам по сети горных выработок там, где не было опасного ко­личества метана, увеличив масштабы аварии и количество жертв.

Уголовное дело на ещё 19 человек прекращено за истечением срока давности.