//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Происшествия

Гибель солдата под Хабаровском – новые факты

13 февраля 2013, 11:32 [«Аргументы Недели. Хабаровск», Михаил Анисимов, Хабаровск ]

Гибель солдата под Хабаровском – новые факты
Фото www.segodnia.ru

Еще одно уголовное дело возбуждено по факту гибели солдата, который повесился в воинской части 51460 в селе Князе-Волконское под Хабаровском. Обвинения предъявлены младшему сержанту К. По данным следствия, он причастен к доведению до самоубийства 19-летнего срочника из Пермского края, сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в военном СК Восточного военного округа.

Напомним, призывник из Перми был найден повешенным 19 января. По данным следствия, Ильнар Закиров покончил жизнь самоубийством из-за неуставных отношений – над рядовым издевался один из младших командиров. Этот младший сержант почти сразу был арестован, а военные прокуроры начали свою проверку. Им сразу стали поступать жалобы от военнослужащих на побои и денежные поборы. В итоге было выявлено, по меньшей мере, девять случаев вымогательства денег у погибшего солдата.

Также под подозрение попал еще один военнослужащий. Против него теперь и возбуждено уголовное дело. Младший сержант подозревается сразу в трех преступлениях - вымогательство, вымогательство, совершенное с применением насилия, и самоуправство. По версии следствия, подозреваемый неоднократно требовал от погибшего Ильнара Закирова деньги. Кроме того, следователи выяснили, что младший сержант применял неуставные отношения не только в отношении Закирова. В конце августа 2012 года он самовольно взял у одного из сослуживцев сотовый телефон, а отдал его лишь в декабре, когда получил в качестве выкупа 2 тысяч рублей.

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

От Комсомольска-на-Амуре отступает большая вода

От Комсомольска-на-Амуре отступает большая вода 12:49

Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре падает >>
Держателей золотых карт «Аэрофлота» не пустят в бизнес-зал аэропорта Хабаровска

Держателей золотых карт «Аэрофлота» не пустят в бизнес-зал аэропорта Хабаровска 11:58

«Аэрофлот» не позволяет владельцам золотых карт вход в бизнес-зал хабаровского аэропорта >>
“Историческое событие”: в Хабаровском крае впервые появилась дорога I категории

“Историческое событие”: в Хабаровском крае впервые появилась дорога I категории 11:56

Скоростной участок федеральной трассы реконструирован в Хабаровском крае >>
20-миллионный долг по зарплате погасили на заводе в Хабаровске

20-миллионный долг по зарплате погасили на заводе в Хабаровске 13.09 12:36

Следователи вмешались в дело с 20-миллионным долгом завода своим сотрудникам >>
Школьная канализация «съела» 18 миллионов бюджетных рублей в Хабаровском крае

Школьная канализация «съела» 18 миллионов бюджетных рублей в Хабаровском крае 13.09 12:36

Власти Хабкрая выделили 18 миллионов рублей на канализацию и туалеты в школах >>
Хабаровский сержант заминировал штаб самодельной бомбой

Хабаровский сержант заминировал штаб самодельной бомбой 13.09 12:35

Военный в Хабаровске сообщил о несуществующей бомбе в штабе >>

//новости партнеров

Аэропорт в Хабаровском крае затопило грунтовыми водами

Аэропорт в Хабаровском крае затопило грунтовыми водами 13.09 12:34

Из-за подтопления аэропорт Комсомольска-на-Амуре закрылся >>
За подтопленный Хабаровский край взялась санитарная комиссия

За подтопленный Хабаровский край взялась санитарная комиссия 13.09 12:07

В Хабаровском крае ведется дезинфекция подтопленных территорий >>
Путь в Китай снова откроется на Амуре

Путь в Китай снова откроется на Амуре 12.09 17:41

Речники возобновляют международные перевозки по Амуру >>
Строители не хотят возводить мост на трассе Хабаровск – Владивосток

Строители не хотят возводить мост на трассе Хабаровск – Владивосток 12.09 17:09

Мост на трассе Хабаровск – Владивосток отказываются строить подрядчики >>
Третий корвет для ТОФ сошел на воду в Хабаровском крае

Третий корвет для ТОФ сошел на воду в Хабаровском крае 12.09 16:53

В Комсомольске-на-Амуре на воду спустили третий корвет для ТОФ >>
Животноводы Хабаровского края получат заброшенные земли от властей

Животноводы Хабаровского края получат заброшенные земли от властей 12.09 15:39

Правительство Хабкрая передаст заброшенные территории местным животноводам >>

//Новости ADWILE

Сын знаменитого Жака-Ива Кусто намерен помочь с отправкой белух из «китовой тюрьмы»

Сын знаменитого Жака-Ива Кусто намерен помочь с отправкой белух из «китовой тюрьмы» 12.09 12:03

Жан-Мишель Кусто призывает ускорить процесс выпуска белух, оставшихся в «китовой тюрьме» >>
Следкомы Хабаровского края и ЕАО объединили

Следкомы Хабаровского края и ЕАО объединили 12.09 09:12

Следственные комитеты Хабкрая и Еврейской АО теперь объединены >>
Хабаровские чиновники скрывают правду об аварийном жилье

Хабаровские чиновники скрывают правду об аварийном жилье 12.09 09:12

Чиновники в Хабаровском крае искажают сведения о ветхом жилье >>
Новая мера поддержки многодетным может появиться в Хабаровском крае

Новая мера поддержки многодетным может появиться в Хабаровском крае 12.09 09:12

В Хабкрае предполагают новую помощь многодетным семьям >>
Хабаровск наводнили незаконные торговцы красной рыбой

Хабаровск наводнили незаконные торговцы красной рыбой 12.09 09:10

>>
Хабаровск и китайская провинция Хэйлунцзян будут «дружить спортом»

Хабаровск и китайская провинция Хэйлунцзян будут «дружить спортом» 12.09 09:10

Спортивные связи будут развивать Хабаровск и Хэйлунцзян >>

//Новости МирТесен

Хабаровский край передал тигрицу Тайгу в приморский сафари-парк

Хабаровский край передал тигрицу Тайгу в приморский сафари-парк 10.09 21:39

Власти Хабкрая передали тигрицу Тайгу в Приморье >>
«Начало поражения «ЕдРа»: муж Вики Цыгановой о выборах в Хабаровском крае

«Начало поражения «ЕдРа»: муж Вики Цыгановой о выборах в Хабаровском крае 10.09 21:39

Вадим Цыганов заявил о том, что «Единая Россия» обманула его супругу на выборах в Госдуму >>
Крупный проект «Умный город» протестируют на Хабаровском крае

Крупный проект «Умный город» протестируют на Хабаровском крае 10.09 08:55

МТС поможет Хабаровскому краю в реализации крупного проекта «Умный город» >>

//Новости партнеров

Жители Хабаровского края боятся сибирской язвы из-за размытых скотомогильников

Жители Хабаровского края боятся сибирской язвы из-за размытых скотомогильников 10.09 08:54

Опасность размытия скотомогильников пугает жителей Хабаровского края >>
Нового прокурора Хабаровского края назначил Владимир Путин

Нового прокурора Хабаровского края назначил Владимир Путин 10.09 08:53

Владимир Путин назначил нового прокурора в Хабаровском крае >>
Вика Цыганова рассказала хабаровским СМИ об опорочившей ее «Единой России»

Вика Цыганова рассказала хабаровским СМИ об опорочившей ее «Единой России» 09.09 11:21

Кандидат в Госдуму Вика Цыганова призналась, что «ЕдРо» слило ее кампанию >>

//Новости СМИ2

34 мандата из 35 взяла ЛДПР в Хабаровскую гордуму

34 мандата из 35 взяла ЛДПР в Хабаровскую гордуму 09.09 08:49

ЛДПР - почти абсолютный лидер в голосовании в Хабаровскую городскую думу >>
Путин поддержал предложение хабаровчан о субсидиях на авиабилеты детям-инвалидам

Путин поддержал предложение хабаровчан о субсидиях на авиабилеты детям-инвалидам 09.09 08:48

Хабаровчане просят президента о субсидии авиабилетов для детей-инвалидов >>
Избиратели Хабаровского края жалуются в Общественную палату на нарушения

Избиратели Хабаровского края жалуются в Общественную палату на нарушения 08.09 15:03

На 50% выросло количество жалоб в ОП Хабаровского края >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Нейрохирурги планируют провести операцию Анастасии Заворотнюк, но ситуация крайне опасная. Актриса может ее не пережить
2

Четвертая стадия рака мозга. Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии
3

ДНР сделала экстренное заявление об уничтожении ВСУ защищавшего мирных жителей ополченца
4

"Блудница идет в церковь к Богу, в которого она не верит. Да ее не венчать надо, а изгонять бесов", блогер о свадьбе Собчак
5

Единственный возможный сценарий нападения Украины на Крым раскрыл эксперт НАТО

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры