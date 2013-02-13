Гибель солдата под Хабаровском – новые факты

Еще одно уголовное дело возбуждено по факту гибели солдата, который повесился в воинской части 51460 в селе Князе-Волконское под Хабаровском. Обвинения предъявлены младшему сержанту К. По данным следствия, он причастен к доведению до самоубийства 19-летнего срочника из Пермского края, сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в военном СК Восточного военного округа.

Напомним, призывник из Перми был найден повешенным 19 января. По данным следствия, Ильнар Закиров покончил жизнь самоубийством из-за неуставных отношений – над рядовым издевался один из младших командиров. Этот младший сержант почти сразу был арестован, а военные прокуроры начали свою проверку. Им сразу стали поступать жалобы от военнослужащих на побои и денежные поборы. В итоге было выявлено, по меньшей мере, девять случаев вымогательства денег у погибшего солдата.

Также под подозрение попал еще один военнослужащий. Против него теперь и возбуждено уголовное дело. Младший сержант подозревается сразу в трех преступлениях - вымогательство, вымогательство, совершенное с применением насилия, и самоуправство. По версии следствия, подозреваемый неоднократно требовал от погибшего Ильнара Закирова деньги. Кроме того, следователи выяснили, что младший сержант применял неуставные отношения не только в отношении Закирова. В конце августа 2012 года он самовольно взял у одного из сослуживцев сотовый телефон, а отдал его лишь в декабре, когда получил в качестве выкупа 2 тысяч рублей.