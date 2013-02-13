В Дагестане от взрыва газа разрушился дом, двое детей умерли по пути в больницу

В Дагестане сегодня утром в частном доме в селе Дружба Каякентского района произошел взрыв бытового газа в частном жилом доме в селе Дружба Каякентского района. В результате трагедии погибли двое детей.

По данным республиканского управления МЧС РФ, взрыв произошел в начале восьмого утра. От взрыва произошло обрушение крыши, частично обрушилось бетонное перекрытие здания. Возгорания не произошло.

Люди оказались под завалами. По предварительным данным, пострадали четыре человека. На место ЧП выехали 10 специалистов МЧС и 4 единицы техники.

Двое детей, которых извлекли из-под завалов, скончались по дороге в больницу.

Сейчас аварийно-спасательные работы завершены. Причина взрыва пока не установлена.