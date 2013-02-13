В Дагестане взорвали автомобиль и обстреляли полицейского

Автомобиль бывшего сотрудника полиции был подорван в Дербенте во вторник вечером, примерно в 21.50. В результате пострадал хозяин машины.

«Когда бывший сотрудник правоохранительных органов (уволился в 2009 году) садился в свой автомобиль и попытался его завести, прогремел взрыв. В результате он в тяжелом состоянии доставлен в больницу», - сообщает источник в правоохранительных органах. Подробности происшествия выясняются.

Примерно в это же время в дагестанском Хасавюрте в результате обстрела неизвестными тяжело ранен старший лейтенант полиции. Как сообщил представитель Следственного управления СКР по Дагестану, инцидент произошел возле дома № 182 на улице Кандауровская в то время, когда старший лейтенант полиции, припарковав машину, собирался идти домой. Офицер полиции с тяжелыми ранениями находится в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот оружия, боеприпасов».