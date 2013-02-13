На Украине произошло обрушение части кровли на Чернобыльской АЭС

На Украине во вторник вечером произошло обрушение части кровли под тяжестью снега на Чернобыльской АЭС. Рухнула кровля машинного зала площадью около шестисот квадратных метров. В результате аварии никто не пострадал, и угрозы жизни и здоровью населения нет.

Первый заместитель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Дмитрий Бобро уточнил, что в неработающем машинном зале обрушилось несколько подвесных бетонный панелей. По его словам, на радиационный фон это никак не может повлиять. Ситуация даже не классифицируется как чрезвычайная.

Пострадавших в результате инцидента нет. В МЧС России также сообщили, что людям ничего не угрожает. Саркофаг, который был построен над четвертым энергоблоком после аварии в 86-ом году, повреждений не получил.