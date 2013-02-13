Похитившим двух девочек 7 и 10 лет на ул. Сходненская грозит 12 лет (ВИДЕО)

Похитившим двух девочек - родных сестер 7 и 10 лет - во вторник утром около школы на улице Сходненская в Москве грозит 12 лет лишения свободы. Cледственными органами Главного следственного управления CКР по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, д, ж» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение двух заведомо несовершеннолетних).

По данным следствия, семья похищенных девочек является неблагополучной, в связи с чем дети проживали с бабушкой. Со слов очевидцев, перед тем как детей посадили в машину одна из девочек начала звать на помощь, но прохожий не смог открыть заблокированную изнутри дверь автомашины, и мужчины скрылись.

Напомним, во вторник, 12 февраля, в районе улицы Сходненской на северо-западе столицы двое неизвестных мужчин посадили в автомобиль «Вольво-60» двух девочек 7 и 10 лет, направлявшихся в школу, и скрылись. В Москве был объявлен план «Перехват».

По словам очевидцев, в похищении детей участвовала их родная мать Инна Гробман. Бабушка и дедушка сестер Насти и Саши Шутовых опознали по приметам в киднепперах свою дочь и ее второго мужа Игоря Шутова, сообщает lifenews.ru. У женщины есть еще трое детей от первого брака - 25-летний Александр, 19-летняя Ксюша и 15-летняя Алина. При этом все дети живут у дедушки с бабушкой: Инна Гробман была лишена родительских прав.

Родители детей - учеников школы, в которой учатся Анастасия и Александра Шутовы, говорят, что видела похитительницу - полноватую шатенку, схватившую детей, более года назад. Тогда она препиралась с охраной дома, требуя пропустить ее внутрь.

В настоящее время следователи работают с родственниками и педагогами детей, проведен осмотр места происшествия и квартиры, в которой проживали девочки с бабушкой и дедушкой.

В семьях, где родители развелись, случаи похищения детей, шантаж и другие криминальные методы в последнее время не редкость.