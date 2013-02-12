Стены и кровля 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС разрушились

Частичное разрушение стеновых панелей и части легкой кровли произошло сегодня в машинном зале четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Площадь разрушения составила около 600 квадратных метров.



"Данная конструкция не является ответственной строительной конструкцией объекта "Укрытие". Нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации объекта "Укрытие" нет. Изменений радиационной обстановки на промплощадке ЧАЭС и в зоне отчуждения тоже нет. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.



