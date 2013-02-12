На Калужском шоссе массовое ДТП: движение парализовано

Массовое ДТП произошло сегодня днем в Новой Москве на Калужке. В результате столкновения четырех автомобилей двое человек получили травмы. Из-за аварии движение на Калужском шоссе затруднено.



Столкновение произошло на 24-м километре Калужского шоссе. На повороте автомобиль Hyundai Tucson протаранил «Жигули», которые поворачивали на разрешающий сигнал светофора. От удара внедорожник откинуло на встречную полосу, где он столкнулся еще с двумя иномарками.



Пострадали водитель ВАЗ-2104 и пассажир Hyundai Tucson. По предварительным данным, виновником аварии является водитель джипа, который грубо нарушил ПДД. Из-за аварии движение на Калужском шоссе затруднено.



