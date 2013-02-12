Школьниц, якобы похищенных в Москве, увез их родной отец

Информация о похищении в Москве двух учениц младших классов не подтверждена, в настоящее время установлено, что сестер семи и десяти лет увез их отец, мужчина утверждает, что с девочками все в полном порядке.

По данным полиции, в самое ближайшее время со школьницами должен встретится инспектор по делам несовершеннолетних, решение о дальнейшем месте проживания детей будет решено позже, и, возможно, в судебном порядке.

С заявлением о похищении девочек в полицию обратилась женщина, в Москве был объявлен план «Перехват».