В Ленинградской области идут обыски в ряде государственных учреждений

В Ленобласти сотрудники Следственного Комитета ведут обыски в ряде госучреждений, в Кадастровой палате, Северо-Западном управлении имущественных отношений Минобороны, во Всеволожске и Сертолово, сообщает портал "Фонтанка.ру".

Сообщается, что все обыски - спланированные мероприятия правоохранительных органов, следственные действия начались в 10:30, их проводят сотрудники Следственного комитета и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД при поддержке бойцов спецназа СОБР.

Обыски начались одновременно и в Санкт-Петербурге и в Ленобласти, официального комментария о происходящих событиях от правоохранительных органов пока не поступало.