Пять боевиков убиты под Дербентом: личности установлены

В Дагестанском городе Дербент убиты пять членов незаконных вооруженных формирований. Личности троих установлены, ещё двоих опознают, сообщил «АН-онлайн» источник в правоохранительных органах республики.

Неподалеку от села Дарваг Дербентского района в понедельник вечером была обнаружена группа боевиков. Между силовиками и вооруженными людьми началась перестрелка. В ходе столкновения убиты пять членов незаконных вооружённых формирований. Уже установлены их личности. Это Милан Кавусов, Курбан Гусейнов, Шамиль Мирзаханов. Личности еще двоих убитых устанавливаются.

Поисковые мероприятия продолжаются на административной границе Дербентского и Табасаранского районов, где и расположено село Дарваг. Информации о жертвах и пострадавших среди силовиков пока нет.