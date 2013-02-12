В недостроенном здании в Хабаровске обнаружен нелегальный арсенал

Автомат Калашникова, патроны, гранаты – этот оружейный «набор» полицейские нашли в недостроенном промышленном здании в дальневосточной столице. Как рассказали корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе ГУ МВД ДФО, стражи порядка узнали, что в полуразрушенной пристройке 10-ти этажного жилого дома в Южном округе Хабаровска есть тайник с боеприпасами. Когда оперативники приехали на указанное место, информация подтвердилась.

На всякий случай на место происшествия вызвали взрывотехника ОМОН из краевого УВД. Он извлек из-под бетонной плиты автомат Калашникова, более пятидесяти патронов различного калибра, учебную и боевую гранаты, запалы к ним, электрический детонатор, боеприпас к автоматическому гранатомёту и стеклянную банку, в которой было полкилограмма черного пороха.

Предварительный осмотр на месте показал, что автомат и патроны - боевые. Весь арсенал изъят и направлен на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В первую очередь, полицейским предстоит найти хозяина найденного оружия. Стоит отметить, что в Хабаровске правоохранители то и дело обнаруживают схроны боеприпасов – в основном в гаражах или полуразрушенных постройках.