По факту убийства в Дагестане сыновей сотрудника полиции возбуждено дело

По факту убийства в Дагестане несовершеннолетних сыновей сотрудника полиции возбуждено дело, детей убили в минувший понедельник в период с 19 до 21 часа в поселке Белиджи Дербентского района.

В ходе расследования установлено, что злоумышленники проникли в дом сотрудника отдела вневедомственной охраны ОМВД РФ по Дербенту старшего сержанта полиции. На теле погибших детей обнаружены множественные удары ножом в область шеи, преступники похитили из спальной комнаты шкатулку, в которой хранились деньги и ювелирные изделия на общую сумму примерно в 300 тыс. руб. и скрылись с места происшествия.

В момент ограбления родители детей вместе с дочерьми были в гостях.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.