В Челябинске повесился 23-летний следователь УМВД, тело погибшего найдено в его квартире по улице Дегтярева в Металлургическом районе Челябинска утром во вторник, предварительная версия произошедшего - суицид, передают региональные СМИ.

На месте происшествия не обнаружена записка, нет улик, продолжает свою работу оперативно-следственная группа.

В ходе доследственной проверки будут рассмотрены все версии произошедшего.