В Челябинске повесился 23-летний следователь УМВД
12 февраля 2013, 09:20 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
12 февраля 2013, 09:20 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
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