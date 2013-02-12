МЧС: Уровень радиации в Приморье после ядерного взрыва в КНДР в норме

В Приморье, граничащем с КНДР, уровень радиации не превышен, показатели в норме. Южная Корея забила тревогу и предупредила, что Северная Корея могла произвести ядерные испытания. А КНДР в понедельник проинформировала власти США и Китая о планах провести ядерное испытание.

Сегодня утром геологическая служба США зафиксировала подземные толчки на территории Северной Кореи недалеко от полигона для ядерных испытаний. Согласно данным службы, землетрясение магнитудой 4,9 произошло в районе Сонджинбэгам на глубине один километр.

На данный момент краевое управление МЧС Приморья работает в обычном режиме, сообщает РИА Новости.

Представитель спасателей сообщил, что пока никаких дополнительных мер для контроля за ситуацией не предпринято, все в штатном режиме.

Представитель Примгидромета также заявил о том, что замеры радиации в Приморье проводятся в обычном режиме — раз в сутки, и превышения радиационного фона в регионе не зафиксировано.

В связи с возможным ядерным испытанием в КНДР Южная Корея созывает во вторник экстренное заседание Совета Безопасности ООН.