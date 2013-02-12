Проверка, проведенная Счетной Палатой и ФСБ России выявила факт хищений бюджетных денег, выделенных на развитие наукограда Сколково, сообщил утром во вторник АРГУМЕНТАМ НЕДЕЛИ Руководитель управления взаимодействия СКР со СМИ Владимир Маркин.

В хищении денег следствием подозреваются директор департамента финансов некоммерческой организации «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (далее – Фонд) Кирилл Луговцев, генеральный директора таможенно-финансовой компании «Сколково» (далее ТФК «Сколково») Владимир Хохлов и ряд других лиц, уточнил Владимир Маркин.

"Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы Счетной палаты Российской Федерации и ФСБ России.", - сказал Маркин.

Следствие считает, что в 2011 году Фондом была создана дочерняя компания ООО «ТФК Сколково», в задачу которой входило оформление таможенных грузов, предназначенных для развития наукограда. На Луговцеве лежала обязанность по контролю за финансовой деятельностью компании. Выделенные из бюджета средства были потрачены на помещение для ТФК «Сколково», которое было взято в аренду у компании ООО «Ника», принадлежащей родителям Луговцева. Причем договор аренды был составлен таким образом, что все денежные средства перечислялись авансом за три года вперед и без права их возврата арендатору в случае расторжения соглашения. При этом Хохлов и Луговцев приняли решение об оплате капитального ремонта арендованного здания. Таким образом, по версии следствия в результате действий Луговцева, Хохлова и других лиц совершено хищение 23 801 100 рублей, выделенных государством из бюджета на развитие Сколкова. Кроме того, как установлено следствием, за два года существования ТФК «Сколково», штат которой составлял порядка 10 человек с заработной платой от 300 до 600 тысяч рублей ежемесячно, была проведена всего одна таможенная операция.

В рамках уголовного дела будет тщательно проверена деятельность других руководителей Фонда и должностных лиц Минфина России, которые осуществляли контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных Фонду на реализацию инновационного проекта «Сколково».