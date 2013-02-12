В городе Белая Калитва в результате пожара погибли мать, отец и трое детей

Целая семья погибла ночью в результате пожара в многоквартирном жилом доме в городе Белая Калитва Ростовской области. Сообщение о пожаре в доме, расположенном по адресу ул. Машиностроительная, 1/1, поступило в оперативные службы в понедельник в 20.00 мск.

Горела квартира на шестом этаже. Прибывшие спасатели эвакуировали 57 жильцов дома. По данным МЧС, к 22:20 по московскому времени пожар был ликвидирован. Но во время пожара погибла женщина 1961 года рождения. Мужчину 1957 года рождения и троих детей в возрасте от года до 9 лет (мальчики 2012, 2008 и 2003 годов рождения) доставили в ЦРБ Белокалитвенского района. Пострадавшие скончались в реанимации.

Сотрудники пожарного надзора устанавливают причину возгорания.