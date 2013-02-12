Круизный лайнер Carnival Triumph с пассажирами дрейфует в Мексиканском заливе

Круизный лайнер Carnival Triumph с более чем четырьмя тысячами пассажиров на борту дрейфует в Мексиканском заливе уже второй день. По уточненным данным, на борту Carnival Triumph находятся 3143 пассажира и 1086 членов экипажа.

В результате пожара в воскресенье вышли из строя двигатели в машинном отделении огромного лайнера. С огнем справилась система автоматического пожаротушения. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Но механики так и не смогли запустить двигатели лайнера, вследствие чего он уже более суток дрейфует в северо-западном направлении со скоростью 3 километра в час.

Carnival Triumph отплыл из Галвестона (штат Техас) в пятидневное плаванье 7 февраля. На корабле ощущается нехватка продуктов питания и воды. В некоторых каютах не работает система вентиляции, поэтому многие пассажиры были вынуждены ночевать на палубе. По данным Береговой охраны США, угрозы безопасности судна нет.

Проблема воды и питания была решена при помощи проходившего мимо другого круизного лайнера, принадлежавшего той же компании-оператору. Экипаж Legend снабдил пассажиров Triumph необходимым.

Компания Carnival Cruise Lines уже пообещала туристам выплатить компенсацию за испорченный отдых и отправить по домам за свой счет. Командование береговой охраны США и Мексики направили буксировочные суда к круизному лайнеру. Организаторы путешествия также отправят пассажиров на самолетах из Мексики в США.