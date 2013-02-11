Председателю столичного ТСЖ плеснули в лицо кислотой

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве вечером в понедельник сообщили, что на северо-западе Москвы неизвестный плеснул кислотой в лицо председателю товарищества собственников жилья (ТСЖ) в районе Хорошево-Мневники.

Как сообщается, инцидент произошел на парковке у дома 4 по улице Демьяна Бедного. Злоумышленник скрылся. У пострадавшего ожоги глаз и лица, он доставлен в 36-ю городскую больницу.

На месте преступления работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В Москве это уже не первое нападение, связанное с кислотой. Недавно так пострадал балетмейстер Большого театра Сергей Филин, который получил серьезные ожоги лица и глаз. Сейчас он находится в Германии на лечении, в Москве он перенес несколько операций, которые прошли успешно. Врачи надеются на его выздоровление, однако, по их словам, на восстановление балетмейстера могут уйти месяцы.